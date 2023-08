En Espagne, l’incendie à la frontière avec la France s’étend

Plus de 130 personnes ont été évacuées à la suite d’un feu qui s’est déclaré vendredi en fin d’après-midi sur la côte méditerranéenne catalane et qui progresse en raison du vent.

Le vent fait progresser l’incendie dans la commune frontalière de Portbou. AFP

Les pompiers catalans et français tentent samedi de contrôler un incendie sur la côte méditerranéenne espagnole à proximité de la frontière, qui progresse en raison du vent sur plus de 400 hectares et a entraîné l’évacuation nocturne de plus de 130 personnes. L’incendie s’est déclaré vendredi en fin d’après-midi dans le sud de la commune frontalière de Portbou, zone très touristique qui dispose d’une gare permettant des connexions entre les deux pays, et a entraîné le confinement de plusieurs villages dans la zone.

À 9 h 00 (07 h 00 GMT), quelque 435 hectares étaient touchés, selon les données provisoires des gardes forestiers catalans, qui ont précisé enquêter sur les causes de cet incendie dans un message publié sur Twitter, rebaptisé X. Plus de 2500 hectares sont menacés, selon les pompiers. Le feu «reste actif» et la priorité est de contenir sa progression vers le sud pour l’empêcher d’atteindre la commune de Llançà, ont-ils précisé dans un communiqué publié sur le site du gouvernement catalan.

L’incendie a rapidement progressé vendredi soir en raison de vents violents qui ont empêché les avions bombardiers d’eau de participer aux opérations et d’une topographie vallonnée qui complique l’accès aux flammes. Les pompiers catalans ont indiqué samedi matin sur Twitter, rebaptisé X, que les opérations aériennes pourraient commencer dans la journée à la faveur d’une accalmie de la Tramontane, après des repérages par hélicoptère. Environ 135 personnes ont été évacuées dans la nuit, selon les pompiers, tandis que plusieurs centaines d’autres ont été confinées dans des villages ou des campings qui accueillent chaque été des milliers de touristes.

Des volontaires de la Croix-Rouge catalane participent aux opérations de soutien à la population et d’accueil de personnes n’ayant pas pu rejoindre leur résidence. Selon la Protection civile catalane, plus de 4000 personnes sont privées d’électricité dans cette zone et «le trafic ferroviaire reste arrêté» entre Portbou et la ville de Figueras, située à une trentaine de kilomètres plus au sud. La route nationale menant à Portbou et à la frontière est également fermée. Environ 80 unités de pompiers espagnols sont mobilisées ainsi qu’une dizaine de camions de pompiers français venus du département des Pyrénées-Orientales, frontalier de la zone de l’incendie.

En 2022, près de 500 incendies ont dévoré plus de 300’000 hectares en Espagne, un record en Europe, selon le système européen d’information sur les feux de forêt (Effis). Cette année, le nombre d’hectares brûlés avoisine les 70’000 hectares, selon la même source.