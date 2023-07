Espagne: Juan Carlos revient au pays pour la troisième fois depuis son exil

C’était à Sanxenxo que Juan Carlos s’était rendu lors de ses deux précédentes visites, en mai 2022 et en avril dernier, et c’est là que se trouve le voilier «Bribón», avec lequel il a été sacré champion du monde par le passé. Il pourrait, selon certains médias espagnols, participer à une régate sur place, le week-end prochain.

Trois jours après les législatives

Si son premier séjour en 2022 avait déclenché une polémique en raison du manque de discrétion dont il avait preuve, suscitant l’exaspération du palais royal selon la presse espagnole, le deuxième a été bien plus sobre: celui qui a régné pendant près de 40 ans sur l’Espagne s’était alors contenté de saluer la foule depuis sa voiture.

Suspecté de corruption et de blanchiment par la justice

Juan Carlos a quitté l’Espagne pour s’installer à Abu Dhabi le 3 août 2020 après des révélations de plus en plus embarrassantes sur son train de vie fastueux et sur l’origine douteuse de sa fortune, au moment où une enquête judiciaire venait d’être ouverte à son encontre.