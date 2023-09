En Espagne, une nouvelle loi réduit la peine d'un violeur

Cette réforme avait initialement pour but de renforcer l’arsenal législatif contre les violences sexuelles en plaçant le consentement explicite au centre du Code pénal comme l’avait promis le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez après l’affaire de «La Meute». Mais en entraînant une refonte du Code pénal, elle a eu pour effet pervers inattendu d’entraîner des réductions de peines dont ont bénéficié plus de mille condamnés, à la surprise du gouvernement, qui n’avait pas anticipé cette faille juridique. En Espagne, une peine peut être modifiée rétroactivement si le changement du Code pénal bénéficie au condamné.

Un retour de boomerang

La décision du tribunal de Navarre était «malheureusement prévisible, car le rôle des juges est d’appliquer les lois» même «lorsqu’elles sont mal faites», a regretté le chef de file du Parti populaire (PP, droite), Alberto Núñez Feijóo, sur la télévision Telecinco. Il a accusé le gouvernement d’avoir abordé de «manière frivole» des «questions aussi importantes que le viol». «Il est curieux» que cette loi ait été adoptée en réaction à l’affaire de «La Meute» et qu’elle ait in fine «bénéficié» à l’un des condamnés, a critiqué de son côté la présidente de la région de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, une figure montante de la droite, en mettant en cause le «faux féminisme» du gouvernement.