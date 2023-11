À Barcelone, la Sagrada Familia met en lumière ses nouvelles tours

Immenses figures blanches

Les deux dernières de ces quatre tours de 135 mètres de haut, celles dédiées aux évangélistes Matthieu et Jean, ont été achevées fin septembre, avec l’installation des immenses figures blanches en forme de buste humain et d’aigle qui les couronnent respectivement. Les deux autres, dédiées aux évangélistes Luc et Marc, et surmontées de figures de bœuf et de lion, ont été achevées l’année dernière.