Espagne: la température de la mer sur les côtes bat des records

La température de la mer a atteint un niveau record pour la saison sur les côtes espagnoles, selon l’agence météorologique nationale (Aemet). Selon des relevés réalisés sur l’ensemble des zones côtières du pays, l’eau en bord de mer a atteint mi-juillet 24,6 °C en moyenne dans le pays, soit 2,2 °C de plus que la normale de saison. Ce chiffre dépasse «largement» les précédents records de 2015 (24 °C) et 2022 (23,7 °C) et «n’a pas de précédent» pour cette période de l’année, depuis le début des relevés en 1940, indique l’Aemet.