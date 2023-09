Espagne: Le chef de la droite n'obtient pas la majorité

Alberto Núñez Feijóo a recueilli, mercredi, 172 voix, celles des députés de son Parti populaire, de la formation d’extrême droite Vox et de deux petits partis. Or il devait obtenir 176 suffrages.

Arrivé en tête des législatives du 23 juillet, qui n’ont pas permis de dégager de majorité claire, Alberto Núñez Feijóo a recueilli, mercredi, 172 voix, celles des députés de son Parti populaire (PP), de la formation d’extrême droite Vox et de deux petits partis. Or il devait obtenir le soutien de la majorité absolue de la Chambre des députés pour être investi, soit 176 voix sur 350.

Chargé, par le roi Felipe VI, de tenter de former un gouvernement, le chef du PP se soumettra à un deuxième vote vendredi, où une majorité simple lui suffirait. Mais, sauf improbable coup de théâtre, il ne sera non plus pas en mesure de l’emporter, 178 députés ayant voté contre sa candidature mercredi.