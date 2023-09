Espagne: Le Parquet veut une enquête sur un cas de torture

Le Parquet espagnol a demandé, jeudi, l’ouverture d’une enquête sur les tortures subies par un syndicaliste pendant la dictature franquiste à Barcelone, en s’appuyant sur une loi phare du gouvernement de gauche, entrée en vigueur il y a un an.

Cette prise de position du Parquet pourrait créer un précédent, alors que les victimes de la dictature franquiste (1939-1975) ont, jusqu’à récemment, vu toutes leurs plaintes rejetées au nom d’une loi d’amnistie, adoptée en 1977 lors de la transition vers la démocratie, et de la prescription des faits.

Détenu et torturé au début des années 1970

Jeudi, le Parquet de Barcelone a défendu «l’admission d’une plainte pour crimes contre l’humanité et tortures», en lien avec «l’unité spécialisée dans les droits de l’homme et la mémoire démocratique» du Parquet général, a indiqué le Ministère public. Cette plainte avait été déposée en novembre par un responsable syndical, qui assure avoir été détenu et torturé dans un commissariat de police de Barcelone, au début des années 1970, afin de livrer des informations sur ses activités.