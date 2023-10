Espagne: Le personnel du check-in met en doute la validité du passeport

Intervention consulaire

Voyant le temps passer, et ne voulant pas rater l’avion, le couple a appelé le consulat de Suisse à Barcelone. «Une personne de la représentation helvétique était d’accord avec nous et trouvait inadmissible la façon dont nous étions traités. Selon elle, seule la douane de l’aéroport de Londres avait autorité pour contrôler notre passeport. Ils se sont moqués de nous et de notre passeport suisse, comme s’il s’agissait d’un sésame bon marché. De plus, tous les employés ont immédiatement caché leur badge quand j’ai demandé leurs noms» poursuit le Bernois. Quand il a menacé d’appeler la police, tout s’est soudainement accéléré et le couple a pu partir.