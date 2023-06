Economie: le PIB espagnol retrouve son niveau d’avant pandémie

Parmi les pays les plus dynamiques de la zone euro

Selon l’Institut national des statistiques (INE), le produit intérieur brut de l’Espagne a progressé de 0,6% entre janvier et mars, soit 0,1 point de plus qu’initialement annoncé, et 0,3 point de plus que la prévision initiale de la Banque d’Espagne (0,3 point).