Espagne: le premier grand feu de forêt de l’année reste hors de contrôle

Intervenant depuis Bruxelles, où il a participé à un sommet européen, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a jugé qu’un tel «incendie si tôt (dans l’année) est une preuve de plus de l’urgence climatique que vit l’humanité et qui affecte tout particulièrement des pays comme le nôtre».

«La seule chose que je peux demander» à la population «est de faire preuve de la plus grande prudence» face à «ce terrible incendie», a-t-il insisté, en promettant de «mettre toutes les ressources» possibles pour l’éteindre.

Sécheresse, broussailles en grande quantité et vent en cause

«Les ingrédients parfaits d’un incendie de ces caractéristiques» sont réunis, a déclaré Manolo Nicolás, en citant la sécheresse des derniers mois et une «grande quantité de combustible», c’est-à-dire notamment de broussailles, dans les forêts. Il a par ailleurs souligné l’impact du vent venant de l’est, qui va se renforcer durant les heures à venir, compliquant la tâche des pompiers.

Trente degrés au mois de mars

La zone qui suscite le plus de craintes se trouve à proximité de la localité touristique de Montanejos, qui a dû être évacuée alors que ses hôtels étaient pleins, a indiqué sur RNE son maire, Miguel Sandalinas. «Aujourd’hui, il va faire 30 degrés» alors que nous sommes «en plein mois de mars», s’est-il désolé, en dénonçant les conséquences du «changement climatiques.

L’été dernier, l’Espagne a été frappée par des incendies particulièrement dévastateurs et a été le pays le plus touché d’Europe. Au total, en 2022, près de 500 feux ont calciné plus de 300’000 hectares dans le pays, selon le Système européen d’information sur les feux de forêt.