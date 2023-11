Les arrivées de migrants aux Canaries ont battu des records en 2023

Entre le 1er janvier et le 15 novembre, 32’436 migrants ont débarqué dans l’archipel espagnol, contre un total de 31’678 sur l’ensemble de l’année 2006, selon un rapport du Ministère de l’intérieur. Ce nombre représente un bond de 118% par rapport à la même période de 2022.

Le nombre de migrants arrivés aux Canaries sur le seul mois d’octobre (13’006) représente un record depuis qu’elle a commencé à collecter des données en 2009, révèlent par ailleurs des chiffres publiés mercredi par l’agence européenne de garde-côtes et de gardes-frontière Frontex.

Une route migratoire très fréquentée

Les naufrages sont fréquents lors de ces longues et dangereuses traversées effectuées à bord de petites embarcations précaires depuis le Maroc ou le Sahara occidental, distants d’une centaine de kilomètres, mais aussi, plus au sud, depuis la Mauritanie, le Sénégal et même la Gambie.