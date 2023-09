Manifestation à Madrid en faveur d'Alberto Núñez Feijóo

Avec des drapeaux espagnols et le slogan «Non à l’amnistie!» environ 40’000 sympathisants de la droite espagnole, selon les organisateurs et les autorités de Madrid, se sont rassemblées à deux jours du débat sur la candidature au poste de Premier ministre du chef du Parti Populaire (PP), Alberto Núñez Feijóo, qui pour l’heure ne dispose pas de la majorité. «Pour moi c’est évident, je me dois exclusivement au peuple espagnol dans son ensemble, je suis là pour lui, rien de plus, je peux ou non devenir président du gouvernement (ndlr: titre officiel du Premier ministre, ndlr), maintenant ou bientôt, mais en ce qui me concerne, ce qui compte pour l’Espagne c’est la liberté, l’égalité et la dignité», a déclaré M. Feijóo devant un public qui a scandé «président, président!»