Espagne: deux corps retrouvés après des pluies torrentielles

«La Garde civile a trouvé les deux personnes portées disparues au sud-ouest de Madrid», a annoncé sur X, anciennement Twitter, le préfet de la région de Madrid, Francisco Martín. Selon la préfecture de la région de Madrid, les deux corps ont été découverts à Aldea del Fresno, commune située à 60 kilomètres de Madrid. Cette localité est l’une des plus affectées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le centre de l’Espagne, dans la nuit de dimanche à lundi.

Ils se trouvaient près d’un pont qui s’est écroulé à cause des inondations et au pied duquel s’étaient accumulés d’importantes quantités de débris. La première victime, un homme de 83 ans, avait disparu dans la commune de Villamanta, à sept kilomètres en amont du lieu où le corps a été retrouvé. Le second, un père de famille d’une cinquantaine d’années, avait été emporté à bord de sa voiture, à Aldea del Fresno.