Espagne: saisie record de 9,5 tonnes de cocaïne venue d’Équateur

La police et les douanes espagnoles ont annoncé vendredi la saisie de près de 9,5 tonnes de cocaïne en provenance d’Équateur, présentée comme la plus importante dans l’histoire du pays. La saisie a eu lieu mercredi dans le port d’Algésiras (sud) et constitue «la plus grande cargaison dissimulée de cocaïne en Espagne jusqu’à ce jour»: 9436 kilos qui avaient été dissimulés dans des caisses de bananes dans un conteneur réfrigéré, ont précisé les autorités.