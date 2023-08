Espagne: Investiture improbable pour la droite, gauche en embuscade

«Pedro Sánchez sait tirer les ficelles»

Pedro Sánchez peut actuellement compter sur 164 votes, dont les 121 de son parti, 31 de l’extrême gauche, onze des partis basques et un d’un petit parti galicien. Il espère ajouter à ceux-ci les votes de deux partis indépendantistes catalans et atteindre les 178 voix, comme ça a déjà été le cas la semaine dernière, lors de l’élection de la présidente du Congrès, qui a vu la victoire de la socialiste Francina Armengol.

Mais ces deux partis catalans, ERC et Junts per Catalunya, ont annoncé qu’ils négocieraient ferme leur soutien pour reconduire le gouvernement de Pedro Sánchez. Le second réclame un référendum sur l’indépendance de la Catalogne et une amnistie générale pour toutes les personnes inculpées après la tentative de sécession avortée, en 2017.