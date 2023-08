Espérance de vie: Dans cette ville suisse, les hommes vivent toujours plus vieux

On dit souvent que les hommes ne mènent pas une vie très saine et vivent donc moins longtemps que les femmes. À Bâle, cet écart est pourtant très faible.

Pendant de nombreuses décennies, l’espérance de vie des femmes augmentait plus vite que celle des hommes, mais depuis la fin du XXe siècle, cet écart a tendance à se resserrer. Dans le cadre d’une étude de l’institut fédéral de recherche démographique BiB (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) de Wiesbade (Allemagne) publiée en août, les chercheurs montrent des différences régionales considérables au sein de l’Europe. Ils ont pour la première fois analysé des données détaillées sur les causes de décès dans 228 régions de sept pays européens. Au milieu des années 1990, l’espérance de vie des hommes était de plus de sept ans inférieure à celle des femmes, un écart qui a diminué à moins de 5,5 ans au cours des dernières décennies.

Un écart minime à Bâle

Dans le sud de l’Allemagne, au Danemark et en Suisse, l’écart de l’espérance de vie est particulièrement faible, parfois même inférieur à 4 ans. Le nord-ouest de la Suisse, incluant Bâle et ses environs, figure en tête avec un écart de seulement 3,3 ans, suivi de près par Munich et alentours, avec 3,5 ans. En revanche, dans certaines régions de l’Allemagne de l’Est, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la France, les écarts d’espérance de vie entre les hommes et les femmes sont environ deux fois plus importants, avec six ans ou plus.

Avec seulement 3,3 ans d’écart, la Suisse du Nord-Ouest, avec Bâle et ses environs, présente le plus faible écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes. UNSPLASH/CLAUDIO SCHWARZ

Les écarts observés par les chercheurs sont plus significatifs à la campagne qu’à la ville. «Contrairement aux régions rurales et du fait de leur attractivité en termes d’opportunités professionnelles, les grandes villes ont plutôt tendance à attirer des personnes en bonne santé et qualifiées», explique Markus Sauerberg, l’auteur principal de la recherche. D’où le fait que «le taux de mortalité et les différences entre hommes et femmes dans les grandes villes sont souvent relativement faibles».

Une vie prolongée grâce au stimulateur cardiaque

Une bonne hygiène de vie peut également entraîner une augmentation de l’espérance de vie: au XXe siècle, le tabagisme, alors plus répandu chez les hommes, était l’une des principales raisons pour lesquelles leur espérance de vie augmentait plus lentement que celle des femmes. Pendant longtemps, les hommes sont par ailleurs restés plus longtemps dans la vie active et ont été exposés à davantage de risques sanitaires au travail. Entre-temps, l’utilisation plus large de stimulateurs cardiaques permet, selon les chercheurs, de vivre plus longtemps, surtout aux hommes. Leur utilisation croissante «a, précisément dans leur cas, contribué à réduire l’apparition de maladies cardiovasculaires», souligne Markus Sauerberg.

En outre, les données indiquent que le taux de mortalité liée au tabagisme est déjà en train de diminuer chez les hommes, tandis qu’il continue de croître chez les femmes, chez qui la consommation de tabac n’a commencé à augmenter que dans les années 1960. En outre, l’écart en termes de risques sanitaires liés au travail se resserre, vu que les femmes sont aujourd’hui plus nombreuses à se retrouver dans la vie active.

Comme les femmes sont aujourd’hui plus nombreuses à travailler, l’écart entre les sexes en termes de risques sanitaires liés au travail se resserre. PEXELS/LINA KIVAKA

Une question de rôle des genres

«Comme le montrent les résultats d’autres études, seule une infime partie de l’écart entre hommes et femmes peut être attribuée à des différences biologiques entre les sexes. Le reste varie en fonction du mode de vie et est une question de prévention et de dépistage précoce des maladies», fait remarquer le BiB.

Les chercheurs pensent que la propre hygiène de vie et la société ont un impact sur ces aspects. «La façon dont sont perçus les rôles des hommes et des femmes dans la vie privée, au travail et dans les situations de crise par la société a une influence considérable sur les écarts de mortalité entre les sexes, explique Sebastian Klüsener, co-auteur de l’étude. Il s’agit notamment de savoir si c’est plutôt l’homme qui est responsable du revenu du ménage ou si le tabagisme ou la consommation d’alcool sont plus tolérés et plus répandus chez les hommes ou chez les femmes», ajoute-t-il. Selon les chercheurs, lorsque les rôles se confondent, les écarts d’espérance de vie entre hommes et femmes tendent généralement à s’estomper.