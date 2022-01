Bienne (BE) : Espion martyrisé dans le frigo d’une pizzeria

En mai 2019, quatre Kurdes auraient torturé un compatriote qui les espionnait pour le compte des services secrets turcs. Ils ont été inculpés de séquestration et de lésion corporelle.

Une opération d’espionnage a dégénéré en mai 2019 dans le canton de Berne. Quatre Kurdes auraient blessé et enfermé dans le congélateur d’une pizzeria de Bienne (BE) un requérant d’asile turc. L’homme, alors âgé de 37 ans, aurait agi comme taupe pour la Turquie. Les quatre suspects ont été arrêtés dans la foulée et placés en détention provisoire.

La victime aurait été rouée de coups et menacée de mort, durant six heures, «Au nom du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)». Les suspects auraient dit qu’ils allaient «lui briser tous les os, le démembrer et le laisser au congélateur jusqu’au lendemain.» La victime aurait été enfermée dans la chambre froide à deux reprises, durant dix minutes, les pieds nus. Le but était de lui arracher des aveux.