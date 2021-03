Procès : Espionnage des salariés d’Ikea France: l’ancien PDG nie

L’ex-PDG France, Jean-Louis Baillot, nie avoir été au courant du système de surveillance des salariés Ikea.

«C’est ridicule, grotesque. Vous imaginez discuter d’un sujet aussi sensible, à côté de tous les collaborateurs, alors qu’on a le siège à côté, avec toutes les salles de réunion?», a réagi vendredi à la barre Jean-Louis Baillot, 67 ans.

«Il n’avait pas à me rendre des comptes»

«Je ne sais même pas comment on peut dire des âneries pareilles», a poursuivi l’homme aux cheveux grisonnants, treillis noir et pull bleu marine. «Jean-François Paris avait toute autonomie pour travailler, il n’avait pas à me rendre de comptes», a-t-il insisté en rappelant qu’il n’était pas son supérieur hiérarchique direct.