Coronavirus : Espoir d’un vaccin malgré les restrictions

L’annonce par la société américaine Moderna d’un vaccin efficace à près de 95% contre le Covid-19 est venue apporter un nouvel espoir dans le monde où plusieurs pays continuent d’adopter des restrictions.

Après l’annonce la semaine dernière par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech d’un vaccin efficace à 90%, la société de biotechnologie Moderna a affirmé lundi que le sien avait une efficacité de 94,5%. Elle compte en fabriquer vingt millions de doses d’ici fin décembre, rendant plus concrète la perspective des vaccinations contre le Covid-19.

«Vraiment saisissant»

Il a également assuré être «extrêmement préoccupé par l’augmentation du nombre de cas dans certains pays», pointant la situation en Europe et sur le continent américain où «les travailleurs de la santé et les systèmes de santé sont poussés à bout». Dans le monde, la pandémie a fait près de 1’320’000 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP lundi.

Boris Johnson en isolement

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson s’est mis à l’isolement dimanche après avoir été en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus, une quarantaine malvenue en plein sprint final dans les négociations post-Brexit. Il a assuré lundi se sentir «très bien» et «déborder d’anticorps» après avoir été gravement malade du Covid-19 en avril. Avec près de 52’000 morts, le Royaume-Uni est le pays d’Europe le plus endeuillé par la pandémie.

L’Autriche débute mardi un second confinement, avec fermeture des écoles et des magasins non essentiels et appel à rester chez soi. Le chancelier Sebastian Kurz a également annoncé une campagne de dépistage du Covid-19 à grande échelle.