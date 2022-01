Science : Espoir pour ceux qui perdent peu à peu la vue

Des chercheurs sont parvenus à déchiffrer en trois dimensions la structure d’une protéine de la rétine qui fonctionne mal chez les personnes souffrant de maladie héréditaire de l’œil.

Sur des yeux de vaches

C’est la doctorante Diane Barret qui est parvenue à isoler la protéine provenant d’yeux de vaches prélevés dans des abattoirs, ceci après des travaux «laborieux et fastidieux», selon ses dires. «Cela a été une tâche très exigeante, car la protéine est très sensible et se décompose rapidement. Elle est aussi présente en très faible quantité dans les échantillons de base», explique-t-elle. Il a fallu deux ans pour en réunir suffisamment et pouvoir procéder aux analyses, selon le PSI. Les chercheurs ont ensuite utilisé la technique de la cryomicroscopie électronique pour établir sa structure en trois dimensions.