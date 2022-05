Sport et études: Espoirs de la moto freinés par des imbroglios administratifs

«Au niveau suisse, il y en a peu qui sont à son niveau, atteste Jean-Claude Schertenleib, spécialiste du motocyclisme depuis de nombreuses années. Mais on ne peut pas garantir qu’il devienne un crack.» Champion suisse en 160cm3 en 2019, vice-champion suisse et italien en 2018, Kylian Nestola a par ailleurs réussi à trouver des sponsors qui le financent. Son équipe – le team espagnol FAU55 Tey Racing de l'ancien pilote Hector Faubel – investit de l’argent pour lui, même s’il doit également mettre la main à la poche.

Pas considéré comme un talent

Qu’il s’agisse d’une discipline olympique ou non, ces cartes sont délivrées par l'association faîtière du sport suisse. Elles servent de légitimation pour les différents partenaires (communes, cantons, écoles) en leur indiquant quels talents font partie d’un programme de promotion de la relève au sein d’une fédération. Or, un tel concept n’existe pour le moment pas pour la moto sur circuit. Et comme le canton de Fribourg se base sur ce système, les jeunes pratiquant ce sport ne peuvent pas bénéficier du SAF. C’est en tout cas ce qu’explique le conseiller d’Etat fribourgeois Jean-Pierre Siggen dans la réponse adressée au jeune pilote que nous avons pu consulter.

Une première dans l’histoire du motocyclisme

Mais pourquoi cette différence entre ces deux disciplines? Depuis 1955 et la tragédie survenue lors des 24 Heures du Mans – plus de 80 morts et 100 blessés –, les courses sur circuit sont interdites en Suisse. De ce fait, les épreuves de moto de vitesse doivent s’effectuer à l’étranger, rendant leur organisation plus complexe. Au contraire du motocross, où les courses peuvent se dérouler dans le pays, donc plus facilement.