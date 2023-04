Yémen: Espoirs d’une résolution du conflit

«Un an après l’accord pour une trêve sous les auspices de l’ONU, le Yémen est encore une fois à un tournant. La trêve a continué à produire des résultats malgré son expiration il y a six mois et les parties s’engagent vers les étapes suivantes», a-t-il déclaré par visioconférence lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.