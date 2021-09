Cyclisme - Espoirs: titre italien, médaille africaine et espoir suisse

«Certains gars trichaient»

La Suisse est de nouveau passée près d’un gros coup. Mauro Schmid, qui se savait moins rapide au sprint, était sans doute le plus fort intrinsèquement sur le tracé flandrien. Le Zurichois de 21 ans, vainqueur d’une étape sur le Giro au printemps, est parti à une vingtaine de kilomètres du but. Le coureur de la formation Qhubeka Assos a finalement été repris à un peu moins de six bornes de l’arrivée, laissant les sprinters et les punchers s’expliquer entre eux.