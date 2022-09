VW ID. Buzz: Essai de la réinterprétation électrique du Bulli

La première impression qu’il dégage est son côté mignon. Manifestement inspiré du Bulli, son joli nez retroussé, ses porte-à-faux courts, sa carrosserie bicolore, son grand logo et sa propulsion arrière ne sont que quelques aspects qui rappellent son ancêtre.

Deuxième impression: il est plus petit que ce que l’on pourrait penser. D’une longueur de 4,71 mètres, l’ID.Buzz est effectivement nettement plus court que les Multivans T6 et T7. Il n’offre en conséquence que cinq places et un volume de coffre de 1121 litres. La banquette arrière est coulissante et rabattable (faisant passer le volume du coffre à 2205 litres), mais n’est pas démontable. Les communautés peuvent tout de même mettre en place une collecte pour la version longue à sept places et transmission intégrale, qui sera proposée dès l’année prochaine.

Peace and love?

Pour les hipsters et les hippies sans enfants, les matériaux recyclés et vegan et la fabrication neutre en CO₂ sont en soi synonymes d’un environnement «peace and love». Les accessoires de camping tels que le matelas ou la cuisine mobile sont standard. Reste à savoir si le modèle sera suivi d’une version California. Les amateurs d’astronomie regretteront toutefois la présence d’un toit en verre à l’arrière. À l’avant, la sensation d’espace et la vue panoramique offertes grâce aux vitres extralarges et aux mini montants A sont grandioses.

Des détails tels que les éléments de la couleur de la carrosserie ou les smileys sur l’intérieur des portières créent l’effet de surprise. La planche de bord avec son écran d’instrumentation numérique de 5,3 pouces et son écran d’infodivertissement de 10 pouces, présents sur les autres modèles de la gamme ID, est familière. Le Bulli électrique est sans nul doute dans l’air du temps. Dans l’habitacle, il ne reste en l’occurrence pas grand-chose du charme d’antan.

Arrêt intermédiaire devant l’hôtel insolite «The Krane», à Copenhague. Volkswagen Pas si facile de faire une photo de l’ID.Buzz en plein cœur de Copenhague! Volkswagen À l’instar du Bulli, l’ID.Buzz est équipé d’une propulsion arrière. Une propulsion intégrale suivra en 2023. Volkswagen

L’ID.Buzz en constante progression

Du coup, nous nous faisons plaisir avec un petit tour de chauffe dans le Bulli d’origine dans lequel on peut tout au plus compter sur un ange gardien en dehors de nos propres talents de conducteurs. Grâce à la technologie «Car2X», l’ID.Buzz avertit même des dangers non visibles tels qu’un embouteillage à la sortie d’un virage. Il est également possible de bénéficier d’une assistance lors de manœuvres d’évitement, pour tourner, effectuer un freinage d’urgence, maintenir sa trajectoire ou se garer. Il est possible d’enregistrer jusqu’à cinq places de stationnement. Sympa! Dès que l’ID.Buzz se trouve à proximité, il se gare de manière autonome sur l’emplacement.

Grâce aux données en essaim et aux mises à jour OTA, le Bulli électrique ne cesse de progresser, contrairement au responsable du matériel de Volkswagen. Car, comme sur les deux autres modèles de la gamme ID, la part de plastique est également (trop) élevée dans l’ID.Buzz. Globalement, les pièces en plastique ne paraissent souples et moelleuses qu’au premier coup d’oeil. Dans la version Cargo, également disponible, cela peut passer comme «facile d’entretien». Pour la version VP «ID.Buzz Pro», en revanche, on s’attendait à un peu plus de douceur.

Pôle d’attraction à batterie XXL

Lors de notre passage dans les rues de Copenhague, les marques de sympathie de la part des passants ont été nombreux. Quel que soit l’endroit où nous nous sommes arrêtés dans la capitale danoise, le VW ID.Buzz a été bien accueilli. Cela est dû non seulement à son design, mais également à la batterie lithium-ion de 77 kWh (82 kWh brut) du véhicule électrique d’une puissance de 204 ch et d’un couple de 310 Nm. La plus grande batterie de l’histoire de Volkswagen possède également la plus grande puissance de charge allant jusqu’à 170 kW. Sur une borne de recharge rapide en courant continu, il est possible de recharger la batterie à 80% à la puissance de charge maximale en seulement 30 minutes. C’est ce qui est indiqué dans les caractéristiques techniques, tout comme la vitesse de pointe de 145 km/h ou l’autonomie de 423 kilomètres (WLTP).

Dans la pratique, cela devrait suffire pour parcourir 300 à 350 kilomètres. Une fois au volant de l’ID.Buzz, on est immédiatement frappé par sa facilité de conduite et son côté maniable, malgré sa taille et son poids à vide de 2,3 tonnes. Avec un rayon de braquage de 11,1 mètres, l’ID.Buzz n’a pas son pareil dans la guilde des monospaces. Nous avons cherché, en vain, des palettes pour régler les niveaux de récupération d’énergie. En passant du rapport de conduite «D» à «B», l’ID. Buzz ralenti tout en délicatesse lorsqu’on relâche la pédale de l’accélérateur.

