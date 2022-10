Bugatti de 3,8 millions: Essai de la voiture la plus rapide au monde

Un bref passage par le château

Avant l’essai à proprement parler, la visite mène par le célèbre Château St. Jean situé sur le site de Bugatti à Molsheim. Ce n’est nul autre que Pierre-Henry Raphanel en personne, ancien pilote de course et aujourd'hui pilote d'essai officiel, qui me guide à travers une exposition sur l'histoire de la marque, qui comprend de précieux artefacts et des objets-souvenirs de la famille Bugatti. Nous jetons ensuite un coup d'œil à la Remise Nord, où sont exposés des véhicules classiques et des modèles historiques, comme par exemple une Type 35, une Type 51 ou un coupé Type 41 Royale de 6,40 mètres de long. En passant par l’atelier (c'est ainsi que Bugatti appelle la production ou la manufacture), j'ai l'occasion d'observer en direct, l’assemblage d’une Bugatti Centodieci, limitée à seulement dix exemplaires, entre autres. Le déjeuner se déroule avec style, à côté d'une Bugatti Chiron Super Sport.