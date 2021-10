Cloud gaming : Essai gratuit de jeux pendant 30 minutes sur Google Stadia

Répondant à la demande des utilisateurs, le service de jeu sur le cloud de Google permet à présent de se faire un avis avant de passer à la caisse.

Stadia cherche des moyens d’attirer de nouveaux utilisateurs pour faire face à la concurrence du Xbox Cloud Gaming de Microsoft, du GeForce Now de Nvidia ou encore du PlayStation Now de Sony. Dans ce but, la plateforme de streaming de jeu vidéo sur le cloud de Google a répondu à la demande des utilisateurs. Elle offre désormais 30 minutes d’essai gratuit d’un jeu avant qu’il soit éventuellement acheté, a parmi les premiers remarqué le youtubeur Gem.