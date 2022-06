Hummer H1 Alpha One Open Top: Essai routier de la voiture de Terminator

Arnold Schwarzenegger est sans doute le conducteur de Hummer le plus célèbre. Nous sommes partis tester un Hummer H1 Alpha One Open Top, une version spéciale construite en hommage à Terminator.

L’amour qu’Arnold Schwarzenegger voue aux États-Unis est bien connu. Dans le pays où tout est possible, l’Autrichien d’origine a fait carrière à la fois en tant que culturiste, acteur et gouverneur de Californie. Mais le cœur de Terminator bat aussi pour les voitures, notamment pour le Hummer, l’un des SUV les plus puissants de tous les temps. Et comme Arnold Schwarzenegger aimait tellement ce tout-terrain construit à l’origine pour l’armée américaine, les Américains ont même sorti une version spéciale en son honneur dans les années 2000, le Hummer H1 Alpha One Open Top. Aujourd’hui, les modèles en circulation en Europe se comptent sur les doigts d’une main, l’un d’entre eux étant enregistré en Suisse. Nous sommes allés tester l’engin avec son propriétaire.

Un géant sur roues

Vu sa taille, il est impossible de passer inaperçu dans le Hummer noir, dont la restauration a nécessité plus de 400 heures de travail. Et pour cause: soucieux de rester le plus fidèle possible à l’original, la tâche de trouver des pièces de rechange n’a pas toujours été facile pour son propriétaire. Seul l’intérieur du Hummer a fait l’objet de concessions à la modernité, avec un système de navigation et des ports USB. Aujourd’hui, la valeur marchande du Hummer serait d’environ 200‘000 francs, si le propriétaire décidait de le mettre en vente.

Le Hummer H1 Alpha One Open Top doit son statut de culte acquis auprès de fans d’Amérique et de pick-ups au début des années 2000 à Arnold Schwarzenegger. Michael Lusk Soigneusement restauré, cet exemplaire a aujourd’hui une valeur d’environ 200’000 francs. Michael Lusk En 2006, le dernier Hummer H1 est sorti de la chaîne de production. Michael Lusk

Le poids à vide du mastodonte est de 2,9 tonnes, mais sa largeur de 2,19 mètres sans les rétroviseurs et ses pneus, qui peuvent être dégonflés par simple pression d’un bouton en cas de dune de sable à gravir, sont encore plus impressionnants. Certes, il n’y a pas de dune de sable autour du lac de Constance où nous réalisons notre essai, pas plus que des passages d’eau d’une profondeur de 76 centimètres à franchir, ce que le Hummer parviendrait à faire sans problème, vu sa garde au sol.

Le colosse fait aussi bonne figure sur les routes ordinaires. Hormis sa largeur, à laquelle on s’habitue toutefois très vite, le Hummer offre un grand confort de conduite. À 80 km/h, le moteur diesel de 6,6 litres ronronne à seulement 1600 tr/m et même la consommation reste limitée pour un quasi youngtimer de près de 20 ans d’âge. Les deux réservoirs d’une contenance totale de 160 litres permettent de parcourir plus de 1000 kilomètres.

