Disponible prochainement: Essai tout-terrain du Ford Bronco: une expérience à couper le souffle

Âmes sensibles s’abstenir! Froide, glissante et poussiéreuse, la carrière de pierres située à quelques minutes de la célèbre station de ski de Kitzbühel est le terrain de jeu idéal pour le nouveau Ford Bronco. Depuis 1955, on y exploite la roche verte qui, grâce à sa résistance à la compression et à sa ténacité, est principalement utilisée pour les revêtements en asphalte, les ballasts de chemin de fer et les gravillons nobles. Le lieu idéal, en somme, pour un essai tout-terrain à bord du nouveau Ford Bronco.

Chevaux sauvages et chèvres de montagne

Aux États-Unis, le SUV est une icône depuis 1966, mais chez nous, le Bronco s'aventure en terre inconnue. La nouvelle mouture de la «chèvre de montagne» arrive désormais en Europe. Mais pourquoi «chèvre de montagne»? Les Bronco sont plutôt des chevaux sauvages, non? Exact, mais aux États-Unis, le Bronco est également connu sous le nom de GOAT («chèvre»), un acronyme qui signifie «Goes Over Any Terrain» (pour tous types de terrains). C'est aussi plus approprié, car les chevaux sauvages ne sont probablement pas les meilleurs grimpeurs.

C’est dans une carrière de pierres près de Kitzbühel, en Autriche, que nous avons eu le privilège de tester les capacités tout-terrain du nouveau Ford Bronco. Isabelle Riederer Commercialisé depuis 1966 aux États-Unis, le Ford Bronco est très vite devenu un iconique 4x4. Sa nouvelle mouture arrive désormais enfin en Europe. Ford Le Bronco est un véritable multitalent. Il offre un mode de conduite pour chaque type de terrain. Isabelle Riederer

En route pour les éboulis! Porte-à-faux courts, pneus tout-terrain et garde au sol pouvant atteindre 29 cm. De nombreux éléments de carrosserie, tels que le toit rigide et les quatre portières, sont escamotables. Le moteur à essence six cylindres développe une puissance de 335 ch. Pas de moteur diesel, ni d’assistance électrique. Une mollette sur la console centrale permet de choisir entre sept modes de conduite: Normal, Eco, Surfaces glissantes, Boue, Sable, Rocheux et Baja - le programme de rallye. Il existe donc un programme adapté à chaque type de terrain.

Dans le calme réside la force

Entre les énormes blocs de pierre et les monstrueux véhicules d'excavation, on ne traîne pas. Le plus important est de rouler lentement. Il faut sentir la voiture, même si le Bronco est ultramoderne et se distingue par toutes sortes de capacités tout-terrain. Il faut savoir quand appuyer sur quel bouton, par exemple le «Trail Turn Assist», un système grâce auquel le rayon de braquage du SUV est tellement réduit qu’on croirait manœuvrer une petite citadine dans un petit village côtier italien. Un autre bouton permet de bloquer l'essieu arrière, un autre encore de désactiver la barre stabilisatrice de l'essieu avant.

Il s'agit de descendre et de remonter des pentes abruptes allant jusqu'à 45 degrés, de passer par des pistes étroites où certaines roues sont suspendues à plus d'un mètre dans les airs, dans une position inclinée à en avoir des sueurs froides. Un jeu d'enfant pour l'iconique 4x4, mais pas pour certains participants.