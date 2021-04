Suisse-USA : Essais prometteurs contre les risques d’infection au Covid

Un cocktail expérimental du laboratoire américain Regeneron et du groupe bâlois Roche se révèle concluant pour réduire le risque d’infection au Covid-19, au sein d’une famille.

Roche, le numéro un mondial de l’oncologie, avait scellé en août un partenariat avec Regeneron pour développer, fabriquer et distribuer cette bithérapie.

Le laboratoire américain Regeneron et son partenaire bâlois Roche ont dévoilé, lundi, de nouveaux résultats d’essais cliniques prometteurs pour un cocktail expérimental destiné à réduire le risque d’infection au Covid-19, au sein de ménages où une personne est touchée par la maladie.

Les essais de phase 3, qui correspondent à la phase la plus avancée des études cliniques, menés pour évaluer l’association du casirivimab et de l’imdevimab au sein de ménages où une personne a été infectée, ont atteint leur objectif primaire et principaux objectifs secondaires, a indiqué le laboratoire américain, dans un communiqué.