Sophie Marceau tombe le haut : «Essayer d'avoir 20 ans quand on en a 50, c'est ridicule»

L’actrice française, qui fêtera ses 56 ans l’automne prochain, a fait la une du célèbre magazine. Elle. Et elle avait un message à faire passer…

Elle n’est pas la personnalité féminine préférée des Français pour rien: Sophie Marceau ne triche pas. «Essayer d'avoir 20 ans quand on en a 50, c'est ridicule», a-t-elle confié au magazine Elle, dont elle fait la couverture, vêtue seulement d’un jean déboutonné. «Vivons pleinement nos 50 ans, avec tout ce qu'on a appris, toutes nos expériences, sentons-nous libres de vieillir», a-t-elle lancé, ajoutant: «Plus je vieillis, plus je me sens libre».

Celle qui a grandi sous les yeux des spectateurs admet avoir eu du mal avec son image: «Quand j'avais 20 ans et qu'on me disait que j'étais canon ou sexy, ça me mettait tellement mal à l'aise… Maintenant, je regarde les photos, je me dis: ''Quelle idiote, j'étais trop mignonne, mais c'est dans la tête, on n'y peut rien''».