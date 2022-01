VISION FUTURISTE: – Est-ce ainsi que nous vivrons un jour sur Mars?

Durant le confinement, le bureau d’architectes ukrainien, Makhno Studio, s’est penché sur la question de savoir ce qui se passerait si l’humanité ne pouvait plus vivre sur la surface de la Terre. Makhno Studio a tenté de concevoir un mode de vie souterrain le plus confortable possible, une sorte de bunker adapté à la vie quotidienne.



Cette idée de départ a finalement donné naissance au projet Plan C, un concept qui montre comment l’humanité pourrait un jour vivre sur Mars. L’ébauche du projet montre une structure en forme de donut, située à l’intérieur d’un cratère. La forme et le cratère sont censés protéger la structure des impacts environnementaux sur Mars, notamment des tempêtes de sable.

Voici à quoi pourrait ressembler la cité sur Mars: une structure en forme de donut … Makhno Studio … au bord d’un cratère de Mars. Sa forme et son emplacement sont censés protéger ses habitants … Makhno Studio … des tempêtes de sable sur Mars. Makhno Studio

Des murs extérieurs imprimés en 3D

Les murs extérieurs du Plan C seraient fabriqués à l’aide d’énormes imprimantes 3D. C’est non seulement censé être plus rapide, mais régler un autre problème: en effet, le niveau d’oxygène sur Mars ne permet tout simplement pas à des humains de construire sans combinaison spatiale et sans un constant apport d’oxygène.

Ces murs protègeraient les pièces de vie communes et les réfectoires, les stations de recherche, les dortoirs et autres. Côté design, les architectes se sont inspiré des conditions difficiles qui règnent sur Mars: «L’intérieur réunit deux mondes: Mars, l’inconnue, et notre chère planète Terre. Les tempêtes de sable sur Mars nous ont inspirés pour les couleurs et les plantes sont censés montrer qu’il est possible de vivre sur une planète morte», explique Makhno Studio.

Des plantes pour la survie

La grande salle commune serait remplie de plantes dont la croissance serait stimulée par des lampes spéciales, afin que les plantes puissent transformer le plus de dioxyde de carbone possible en oxygène et fournir ainsi de l’air frais aux habitants. En plus de l’air, il y a également la question de la nourriture: des fruits et des légumes seraient cultivés dans des serres en forme de dômes, qui rappellent les planètes.

L’apport d’un maximum de plantes doit donner le sentiment d’extérieur. Makhno Studio Outre les nombreux arbres et plantes en tous genres, la visualisation montre également la présence d’un ruisseau. Makhno Studio Ce genre de serres sphériques serviraient à cultiver des fruits et des légumes. Makhno Studio

Les chambres à coucher sont très sobres. Conçues pour deux personnes, elles ne contiennent pratiquement pas de mobilier. En revanche, il y a un écran géant au plafond, sur lequel il serait possible de visionner des films ou de projeter l’image d’un ciel ou d’un paysage. «Il est aussi important de se divertir dans l’espace», explique le studio sur son site internet.

Voici à quoi pourrait ressembler les parties communes au Plan C. Les arbres sont censés apporter de l’air frais. Makhno Studio

Une salle de sport contre la fonte musculaire

Outre les chambres et les espaces de vie communs, le concept du Plan C comprend également un centre de fitness. Les habitants doivent pouvoir y faire de l’exercice physique et éviter ainsi la fonte musculaire due à la faible pesanteur. Il existe également une sorte de spa, où les futurs habitants de la planète pourront se relaxer dans des capsules flottantes. Selon Makhno Studio, «ces capsules permettront aux gens de faire le vide dans leur tête et de s’adapter aux nouvelles conditions».

Afin que les humains sur Mars restent en forme, les architectes du Plan C ont également prévu une salle de gym. Makhno Studio Ils ont également pensé à leur bien-être, avec des capsules flottantes, dans lesquelles les habitants pourraient se relaxer. Makhno Studio