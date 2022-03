Energie – Est-ce bien utile d’économiser l’eau en Suisse?

En Suisse, l’eau coule de manière presque inépuisable. Pour des raisons énergétiques, il vaut néanmoins la peine de l’économiser. Getty Images

La Suisse est le château d’eau de l’Europe: l’or bleu jaillit de ses sources de manière presque inépuisable – ce n’est que lors d’étés extrêmement secs, comme par exemple en 2018, que l’eau devient un sujet de préoccupation. A priori, économiser l’eau dans notre pays n’a donc que peu d’intérêt.

D’autant plus que notre consommation d’eau a diminué. Alors qu’en 1970, un Helvète utilisait encore 500 litres par jour (industrie et agriculture comprises), on est aujourd’hui passé à 300 litres. Et si on ne prend pas en compte l’agriculture et l’industrie, ce ne sont que 143 litres par personne qui coulent quotidiennement des robinets.

De plus, il n’est pas recommandé de ne pas utiliser les canalisations, car des germes se développent dans l’eau stagnante. L’eau doit donc sortir régulièrement des robinets et, après des vacances, il convient de la laisser couler pendant un certain temps – et éventuellement d’arroser les plantes avec.

La consommation d’eau cachée

L’eau dite «virtuelle» fait également partie de la consommation: la fabrication d’un T-shirt nécessite par exemple environ 2000 litres, la production d’un PC près de 20’000 litres et chaque kilo d’avocats 1000 litres. En tant que consommateurs, les Suisses utilisent ainsi chaque jour quelque 4000 litres d’eau «virtuelle».

Malgré tout, pourquoi devriez-vous économiser l’eau? Parce que de l’énergie s’y cache. L’eau doit être transportée, purifiée et traitée, puis chauffée selon les besoins. L’eau chaude demande notamment 150 fois plus d’énergie que l’eau froide. Et qui dit énergie dit souvent émissions de CO 2 . Économiser l’eau au bon moment est donc judicieux. Avec ces 10 conseils, vous pourrez réduire votre consommation.

1 - Prendre une douche plutôt qu’un bain

Une baignoire pleine consomme jusqu’à 250 litres d’eau, alors que les douches n’utilisent que 15 litres par minute. Et avec un économiseur d’eau, on peut descendre à 6 litres par minute. Quant aux adeptes de la douche froide, ils économisent de l’électricité et améliorent leur circulation sanguine.

2 - WC: après moi le déluge?

La plupart des WC sont désormais équipés d’une chasse d’eau à deux niveaux. Pour la petite commission, il suffit donc d’appuyer sur la petite touche. Mieux encore: les WC dont l’eau ne coule que tant que l’on appuie sur le bouton de la chasse d’eau ou qui ont un bouton d’arrêt.

3 - Fermer le robinet

Lorsque vous vous brossez les dents, vous vous lavez les mains ou vous vous rasez, l’eau ne doit pas couler en continu. Et si vous installez un économiseur, vous pouvez réduire davantage la consommation d’eau.

4 - Traquer les fuites

Les robinets qui gouttent laissent s’écouler inutilement des litres d’eau. Heureusement, les joints sont généralement faciles à remplacer. Il suffit d’ailleurs parfois juste de les nettoyer ou de les retourner pour éviter les fuites.

5 - À la lessive

Vous devez faire tourner la machine à laver le linge une fois qu’elle est bien remplie, mais pas totalement bourrée pour autant. La plupart du temps, le programme économique (si disponible) suffit à obtenir un linge propre et est préférable au programme court. Quant au prélavage, il représente un gaspillage d’énergie: mieux vaut traiter les taches tenaces avant le lavage avec du savon au fiel ou du savon de Marseille.

6 - Vaisselle et couverts

Le lave-vaisselle est plus économique que le lavage à la main. Si vous n’avez pas de lave-vaisselle, savonnez la vaisselle dans une bassine avant de la rincer.

7 - Fruits et légumes

Lavez les fruits et les légumes dans une bassine plutôt que sous l’eau courante. Utilisez ensuite l’eau pour arroser vos plantes.

8 - Faire bouillir de l’eau

Chauffer de l’eau nécessite beaucoup d’électricité. Ne faites donc bouillir que la quantité dont vous avez réellement besoin.

9 - Dans le jardin

Vous avez un jardin? Installez un tonneau pour eau de pluie et utilisez ce qui a été récolté pour arroser les plantes. N’irriguez que les racines. Pour un arrosage régulier, un tuyau goutte à goutte est un meilleur choix qu’un arroseur automatique.

10 - Économiser de l’eau «virtuelle»