CAMPING-CAR ELECTRIQUE STELLA VITA - Est-ce là l’avenir du camping?

Il s’agit d’un véhicule de type fourgon, dont la forme aérodynamique ne ressemble en rien à un camping-car traditionnel. D’une longueur de 7,2 mètres et d’un poids de 1,7 tonne, le Stella Vita ne se transforme en spacieux camping-car qu’à partir du moment où sa tente de toit, qui s’étend sur toute la longueur de l’habitacle, est déployée vers le haut. Quand c’est le cas, il est possible d’adopter confortablement une position debout dans l’espace de vie et d’utiliser le grand lit double à l’arrière. L’une des particularités du Stella Vita est son entrée dont la porte à double vantaux présente littéralement les proportions d’un portail.

Une maison autosuffisante sur roues

Mais le clou, ce sont les 8,8 m² de panneaux solaires situés sur le toit, qui produisent également de l’électricité pendant la conduite. Une fois le camping-car garé sur un joli petit emplacement, il est possible de sortir des panneaux photovoltaïques supplémentaires latéraux, logés sous le toit. Ces derniers assurent un meilleur rendement électrique et servent en parallèle d’auvent. Avec une surface totale de 17,5 m², l’installation photovoltaïque devrait fournir suffisamment d’énergie pour assurer la conduite du véhicule, faire fonctionner les appareils ménagers et électroniques de divertissement et chauffer de l’eau. L’énergie est stockée dans une grande batterie lithium-ion d’une capacité de 60 kWh. En principe, le camping-car électrique peut être utilisé sans infrastructure de recharge. Par temps ensoleillé, il devrait avoir une autonomie de plus de 700 kilomètres avec son électricité autoproduite. Il affiche une vitesse de pointe de 120 km/h.