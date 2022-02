Une pratique qui divise : Est-ce malsain d’embrasser son enfant sur la bouche?

La question soulève toujours un sacré débat et même David Beckham l’a appris à ses dépens. Peut-on embrasser son enfant sur la bouche? Jusqu’à quel âge?

«Je ne trouve pas ça grave»

«C’est comme prendre son bain avec ses enfants, c’est mignon jusqu’à 2 ou 3 ans, sans conséquence, mais après il vaut mieux faire autrement», répond Catherine Verdier, psychologue, thérapeute et analyste pour enfants et ados, au sein de Psyfamille au Luxembourg. Chacun fait comme il veut, la professionnelle de santé estime juste qu’«au-delà d’un certain âge, l’enfant peut s’interroger et avoir du mal à se positionner, voyant qu’il est l’égal de l’amoureux de papa ou maman». En somme, en grandissant, l’enfant sexualiserait le geste autant que l’adulte, d’autant que la bouche est une zone érogène.