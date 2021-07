Euro 2020 - Est-ce que la Nati peut rééditer l’exploit de 2010?

L’équipe de Suisse se retrouve à quelques heures d’une peut-être nouvelle qualification historique. Après les champions du monde en titre, il lui faudra cette fois sortir l’Espagne, couronnée en 2010. freshfocus

Michel Pont, ancien assistant de l’équipe de Suisse

«Je trouve les Espagnols vulnérables en défense»

En 2010, lors du Mondial sud-africain, Michel Pont était l’assistant d’Ottmar Hitzfeld après l’avoir été de Köbi Kuhn. freshfocus

« Il y a tellement de choses positives qu’il n’y a pas de raison que cela s’arrête. Il faut juste savourer ce qui nous attend. Le match contre la France a été extraordinaire mais le véritable tournant reste à mes yeux celui contre la Turquie. On a vu à cette occasion que la défaite contre l’Italie était un accident et que cette Suisse-là possédait une véritable âme.

On n’affronte plus l’Espagne de 2010, je les sens vulnérable s en défense. A l’époque, la Suisse n’était pas aussi forte techniquement. Depuis une vingtaine d’année s , l’état d’esprit s’est perpétué au fil des générations, parce qu’il y a chaque fois eu des relais. Je suis très optimiste. Quand nos attaquants sont aussi bons offensivement et aussi impliqués défensivement, cela va tout de suite mieux.

Ma seule crainte concerne l’influx nerveux que l’équipe a peut-être laissé contre la France. Après avoir vécu un tel ascenseur émotionnel, j e redoute plus la récupération mentale que physique ; dans ce domaine, il n’y aura pas de problèmes. La Suisse peut faire penser au tennisman qui bat le Roger Federer des meilleur e s années pour la première fois de sa carrière… Le gars a pas mal de chances de perdre le match d’après. Je reste confiant. L’Espagne mènera 1-0 à la mi-temps mais la Suisse l’emportera 3-1 au coup de sifflet final. »

Gabet Chapuisat, consultant Blue Sports

«La Suisse est libérée, il faut en profiter»

Gabet Chapuisat a porté le maillot de l’équipe de Suisse à 34 reprises. On le voit ici 2e depuis la gauche à Stuttgart en 1977, lors d’un match contre l’Allemagne de l’Ouest. Sur cette photo d’époque, on reconnaît aussi Umberto Barberis, Bigi Meyer, Ruedi Elsener, René Botteron, Alfred Scheiwiller, Claudio Sulser, Charly In-Albon, Serge Trinchero, Eric Burgener et Lucio Bizzini. freshfocus



« Ce qui s’est passé contre la France est juste génial. La Suisse a profité de la gabegie tactique française pour écrire l’histoire sans l’avoir volé. Quand j’ai vu Mbappé s’avancer, je l’ai senti venir, il avait déjà raté son tournoi, il allait forcément rater son penalty.

Je me suis régalé autant de la manière affichée par les Suisses que de la suffisance française, laquelle a été punie. Sur le plateau de l’Equipe TV, certains experts ont été ignobles, à l’image de Raymond Domenech, estimant que la France devait rester coincée dans un ascenseur pour ne pas passer. Après coup, ils ont préféré retourner leur veste en faisant le procès des Bleus plutôt que de vanter les mérites helvétiques.

Place à l’Espagne qui, même si elle a changé, reste l’Espagne dans son amour de la possession. Sera-t-on capable de rééditer une telle performance? Après être monté aussi haut au niveau des émotions, il faudra repartir. La Suisse est libérée, il faut en profiter. Ce serait dommage de rater l’occasion d’aller plus loin, voire jusqu’au bout. L’absence de Xhaka ne m’inquiète pas trop, Zakaria a tout ce qu’il faut pour le remplacer. Ce qui me plaît, c’est que l’on ne sera pas favori s . Mon pronostic? Allez, je dirai s volontiers 2-1 pour la Suisse ».

Carlos Varela, consultant RTS

«Je ne vois pas l’Espagne plus forte que la France»

Après avoir évolué notamment avec Servette, Bâle, Aarau, Young Boys et Xamax, Carlos Varela avait terminé sa carrière sous le maillot de Köniz. freshfocus

« C’est forcément un rendez-vous particulier pour moi. Ma femme est suisse, mes enfants sont suisses , mais même si je dois tout à la Suisse, je reste profondément espagnol. Croyez-moi, l’Espagne ne commettra aucun péché de suffisance comme l’ont fait les Bleus en prenant de haut leur adversaire. Les médias français se sont montrés irrespectueux envers la Suisse. Les journalistes espagnols connaissent mieux la Suisse que nos amis français.

La qualification de lundi a fait du bien, elle a fait le tour du monde en valorisant beaucoup de choses. Pour les joueurs de Petkovic, il s’agit maintenant d’y aller avec le même respect et la même solidarité que face à la France parce que sinon, ça pourrait vite devenir compliqué. Au pays, il n’y a pas d’euphorie derrière la Roja même si cela va crescendo. Il faut être franc: tout le monde préfère affronter la Suisse que les champions du monde.

Pour moi, il n’y a pas de favori, c’est vraiment du 50-50. Tout dépendra de qui aura le ballon. Je ne vois en aucun cas l’Espagne plus forte que la France. Résultat? La Suisse va marquer mais son adversaire marquera cette fois un but de plus qu’elle… »

Gérard Castella, responsable de la formation à YB

«Cela me rappelle le parcours des M17 champions du monde au Nigeria»

Le Genevois Gérard Castella est responsable de la formation à YB depuis plusieurs années. On le voit ici en discussion avec Leo Seydoux en 2019. Andy Mueller/freshfocus

« On a vécu un match incroyable contre la France, comme si tous les scénarios possibles étaient réunis en 120 minutes. Qui aurait encore osé miser sur la Suisse après le 3-1? Franchement, personne ! Cela rend cet exploit encore plus savoureux. Et cela ouvre surtout des perspectives. Quand on se retrouve au stade des quarts, pourquoi vouloir en rester là, alors que la finale est si proche?

Le parcours de la Suisse de 2021 me rappelle celui des M17 helvétiques quand on avait été chercher le titre mondial au Nigeria. J’y étais et je me souviens très bien combien notre victoire contre l’Allemagne en huitième de finale avait provoqué un supplément de confiance au sein du groupe. Comme si cela te porte, cela crée quelque chose dans l’équipe. C’est un phénomène très particulier dont les Suisses doivent aujourd’hui profiter. Les Xhaka, Rodriguez, Seferovic étaient déjà présents en 2009, ils ont la gagne en eux, ils sont capables d’aller jusqu’au bout.

Si l’Espagne ne m’a pas vraiment impressionné jusque-là, elle évolue en tant qu’équipe homogène et non pour mettre en valeur un seul joueur. Le groupe est jeune, il a du talent bien sûr. Pour que l’aventure se prolonge, la Suisse devra à nouveau compter sur un grand Sommer, être au top et avoir l’indispensable coup de pouce de la chance. A l’arrivée, je la vois assez s’imposer 2-1 après prolongations. »