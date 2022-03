États-Unis : «Est-ce que Nancy Pelosi va bien?»

Lors du discours sur l’état de l’Union mardi, la présidente de la Chambre des représentants a eu une étrange réaction au moment où Joe Biden évoquait avec gravité la situation des troupes américaines.

Joe Biden était en train de rendre hommage aux troupes américaines: «Nos troupes en Irak et en Afghanistan ont été confrontées à de nombreux dangers. L’une d’entre elles était stationnée dans des bases et respirait des fumées toxiques provenant de brûlots», expliquait avec gravité le président américain. À ce moment-là, Nancy Pelosi a semblé être soudainement prise d’une folle envie d’applaudir. Les yeux brillant d’admiration, elle s’est levée et s’est mise à frotter ses poings l’un contre l’autre, regardant Joe Biden avec un sourire extasié.