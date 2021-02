Le sport en extérieur est autorisé, pour au maximum 5 personnes et sans compétition.

Le Conseil fédéral va consulter les cantons et prendre une décision définitive mercredi 24 février. Voici les changements proposés dès le 1er mars .

«Des pas? Pas énormes…»

Pour les détails, c’est comme de coutume Alain Berset qui a pris le relais. Et sur les pas en question, il a enfoncé le clou: «nous proposons des pas qui ne sont pas énormes» et a parlé de «quelques activités sociales ou sportives». Ce sont donc certains lieux extérieurs ou intérieurs où les gens bougent – les moins à risque de contamination – qui sont concernés.

Ainsi, les terrasses des bars et des restaurants ne rouvriront pas avant le 1er avril. Et cette date est encore soumise à conditions. «Nous prendrons une décision pour une deuxième étape le 24 mars avec certains critères, tels que le taux de reproduction qui devra être inférieur à 1, le taux d’incidence qui devra être inférieur à celui du 1er mars, un taux de positivité inférieur à 5% et un remplissage des soins intensifs par des patients Covid inférieur à 25%», a dit Alain Berset.