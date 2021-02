Pendant ce temps, en Australie… : «Est-ce qu’il faut qu’on brûle la maison?»

Plusieurs dizaines d’araignées ont envahi les murs de la chambre d’une jeune fille, mercredi dernier à Sydney. Sa maman a réagi très calmement.

L’Australie n’est décidément pas un pays pour les arachnophobes. Mercredi dernier vers 10h, la fille de Claudia Domrose lui a demandé de venir voir quelque chose dans sa chambre. «Il y avait quelques araignées sur la fenêtre, et j’ai tiré les rideaux», raconte l’habitante de Sydney à 9 News. Entre 50 et 60 bêtes se cachaient derrière, tandis qu’un groupe encore plus grand squattait le mur de l’autre côté de la pièce.