Football – «Est-ce qu’un pingouin a froid? Dans quel sens va l’eau de ton bain?»

Le week-end dernier, Aldershot a été vaincu en Coupe d’Angleterre 2-0 par Bromley. De quoi inspirer le manager du club de cette ville située dans le comté anglais du Hampshire et qui évolue en National League, la 5e division anglaise. Au micro du chef de la communication de son club, on peut dire qu’il s’est lâché. Sa réaction est d’ores et déjà devenue virale en Angleterre et il y a de quoi.