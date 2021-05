Burkina Faso : Est du Burkina: «une trentaine de morts» dans une attaque

Une nouvelle attaque sanglante imputée à des djihadistes a coûté la vie à des dizaines de civils dans un village du Burkina Faso.

Un responsable des Volontaires de la défense de la patrie (VDP), des supplétifs civils engagés dans la lutte antijihadiste aux côtés des forces de défense et de sécurité, a confirmé l’attaque, parlant d’un «bilan très lourd», au minimum «20 à 30 morts». «C’est un bilan toujours provisoire car les gens ont fui le village», a indiqué pour sa part un membre des VDP de la commune de Foutouri, parlant lui aussi d’une «trentaine de morts, hommes et femmes». Il a précisé qu’il y avait également «une vingtaine de blessés, dont plusieurs graves».

Européens «exécutés»

Cette attaque est l’une des plus meurtrières depuis que le Burkina Faso est confronté aux actions jihadistes qui ont débuté dans ce pays il y a six ans. Le 1er janvier 2019, des individus armés non identifiés avaient attaqué le village de Yirgou, dans le nord du Burkina, tuant six personnes, dont le chef du village, attaque immédiatemment suivie d’actions de représailles entre communautés faisant 50 morts selon le bilan officiel, plus de 70 selon des organisations de la société civile. En novembre 2019 une embuscade contre un convoi transportant des employés d’une société minière canadienne dans l’Est du pays, avait fait 37 morts et 60 blessés.