Est-il dangereux d’utiliser un véhicule électrique à travers des eaux profondes?

Regula conduit une Tesla 3 et se demande si elle risque une électrocution en roulant à travers de l’eau stagnante, notamment après un orage.

Merci pour votre question pertinente. En réalité, les véhicules électriques sont, au même titre que les autres voitures, protégés contre toute infiltration d’eau jusqu’à un certain niveau. En tout-terrain, on parle ici de «profondeur de gué». Elle définit la profondeur d’eau maximale permettant un passage sans risque d’infiltration d’eau dans l’habitacle, les équipements électroniques, la batterie, voire le moteur au travers de l’admission et de l’échappement. Tout dépend également toujours de la vitesse d’entrée dans l’eau: en pénétrant rapidement dans l’eau, on crée un effet de poussée de l’eau à l’avant du véhicule dont la forme rappelle une vague de proue et qui peut avoir des conséquences dommageables.

Les caractéristiques des Tesla ne précisent aucune donnée concrète à ce sujet. Cependant, la plupart des véhicules de tourisme peuvent traverser lentement (!) et sans risquer aucun dommage des profondeurs d’eau jusqu’à 30 cm, soit environ la distance séparant la chaussée de l’axe de la roue. Pour les véhicules réellement tout-terrain, la profondeur de gué est généralement comprise entre 50 et 100 cm, ce qui correspond à une roue entièrement plongée dans l’eau.

L’UPSA est l’association des garagistes suisses. Quelque 4000 entreprises comptant 39’000 collaborateurs au total (dont 9000 jeunes en formation initiale et continue) veillent à ce que nous puissions circuler de manière fiable, sûre et écoefficiente. L’équipe d’experts qui répond à vos questions est composée de: Markus Aegerter (Commerce et Prestations), Olivier Maeder (Formation), Markus Peter (Technique et Environnement) et la juriste de l’UPSA, Olivia Solari (Droit).

Autrement dit, vous n’avez aucune crainte à avoir avec votre Tesla 3 jusqu’à 30 cm d’eau, tant que vous adaptez votre vitesse. Traverser des eaux profondes à bord de véhicules de tourisme traditionnels n’est pas non plus une bonne idée. Par ailleurs, je n’ai jamais entendu parler d’un risque d’électrocution à bord d’une Tesla en raison d’une infiltration d’eau, et je considère que c’est tout bonnement impossible: la batterie est conçue de telle façon que chaque cellule est enveloppée dans une sorte de gel et est protégée et isolée dans un boîtier. En outre, les batteries des voitures électriques sont soumises à un contrôle thermique complexe, qui maintient une température de fonctionnement idéale. Si de l’eau pénètre dans les équipements électriques, vous risquerez éventuellement un court-circuit et vous serez peut-être immobilisée. Dans le pire des cas, seul un fusible sera endommagé, ce qui sera bien moins coûteux qu’un élément électrique rendu irréparable par une infiltration d’eau. Vous n’avez cependant pas à craindre une éventuelle électrocution.