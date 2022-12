sécurité: Est-il judicieux de laver sa voiture en hiver?

Question d’une lectrice de «20 minutes»

Actuellement, les routes mouillées avec de la neige foncée, du sel et le brouillard de pulvérisation des autres voitures salissent rapidement les véhicules. Malgré cela, je vois régulièrement des personnes qui lavent leur voiture en hiver. Est-ce que cela apporte quelque chose ou ne serait-il pas plus durable de renoncer à l’un ou l’autre lavage de voiture? Silvia

Réponse de l’équipe d’experts de l’UPSA*:

Le fait qu’en hiver, les voitures se retrouvent rapidement à l’arrêt à cause de la saleté est presque secondaire, car la composante optique d’un lavage de voiture n’est pas aussi importante que le fait que la

saleté peut limiter la sécurité routière. En hiver, par exemple, lorsque la nuit tombe plus tôt et que la visibilité est déjà réduite en raison des bourrasques de neige, de la pluie verglaçante ou de la réflexion de la lumière sur la chaussée mouillée, toutes les vitres, les rétroviseurs extérieurs et tous les feux doivent être nettoyés régulièrement. Les lentilles des caméras et les capteurs des différents systèmes d’assistance se réjouissent également d’un nettoyage régulier. Cela permet d’y voir plus clair et d’assurer la sécurité, car en fait, on devrait contrôler le bon fonctionnement de tous les dispositifs d’éclairage avant de prendre la route.

Lorsque vous nettoyez votre véhicule dans un tunnel de lavage ou dans une station de lavage en libre-service, vous devez veiller à ce que le soubassement soit également nettoyé. En hiver, en cas de neige et de verglas, on épand beaucoup de sel, surtout en Suisse. Dès que la neige fond, le sel et l’eau de fonte sont projetés dans les passages de roue, sur le dessous de caisse et à l’arrière de la voiture. Là, le sel peut attaquer les parties métalliques dénudées de la carrosserie ou d’autres composants et accélérer la corrosion.

Après le lavage, vous devriez en outre porter une attention particulière aux ouvertures des portes: l’eau sale s’y accumule souvent et il vaut mieux l’éliminer à la main. Le mieux est de le faire avec un chiffon en microfibres, tout comme pour les verres des phares, les lentilles des caméras et les verres des rétroviseurs.

Ne pas laisser trop longtemps dans la voiture des affaires mouillées, même si la prochaine excursion hivernale est déjà prévue, comme l’équipement de ski mouillé ou même un fouet à neige avec beaucoup de neige résiduelle. En effet, à l’arrêt, l’humidité ne peut guère s’échapper de la voiture et s’il y a trop d’humidité dans la voiture, les vitres sont humides de l’intérieur dès que l’on monte dans le véhicule et s’embuent beaucoup plus vite pendant le trajet. Conseil: lorsque les vitres sont embuées, utiliser la climatisation, car elle déshumidifie l’air; le chauffage et la soufflerie se chargent du reste du séchage.

D’ailleurs, les vitres régulièrement nettoyées à l’intérieur s’embuent moins. Même si on le voit de temps en temps sur certains canaux de médias sociaux, il ne faut jamais essayer de nettoyer ou de dégivrer une vitre de voiture froide avec de l’eau chaude ou même brûlante. La différence de température extrême pourrait même, dans le pire des cas, provoquer des fissures de tension dans la vitre.

En cas de vitres givrées, il est donc préférable de continuer à utiliser un grattoir à glace usuel ou un spray dégivrant biodégradable. Même en hiver, il vaut la peine de laver et de maintenir la voiture propre de temps en temps. Il est également possible – en complément d’un contrôle hivernal normal chez le garagiste de l’UPSA, qui aide à traverser la saison froide en toute sécurité et si possible sans tomber en panne – de faire appliquer une vitrification spéciale afin de ménager la peinture et de la garder propre plus longtemps. Les nano- vitrifications sur le pare-brise et la lunette arrière peuvent en outre aider à garder une meilleure visibilité plus longtemps en cas de pluie ou de neige.

L’équipe d’experts de l’UPSA vous souhaite une bonne route et un bon départ en 2023.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».