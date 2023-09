Estavayer-le-Lac (FR): Baisse du prix du lait contestée par les agriculteurs

Rassemblés sous les bannières d’Uniterre et du Bernisch Bäuerliches Komitee, des producteurs de lait se sont réunis devant l’ELSA à Estavayer-le-Lac (FR). Ils ont manifesté contre la baisse du prix du lait annoncée en juin dernier par la filiale du groupe Migros. Si la coopérative reste celle qui rétribue le mieux avec son tarif d’environ 70 centimes le kilo de lait, les représentants de producteurs estiment ce montant insuffisant, à l’heure où les frais de production ne cessent d’augmenter.

«Nous voulons que Migros prenne en compte les coûts réels de production, nous demandons aussi plus de transparence au niveau des marges», ont indiqué des représentants d’Uniterre à «La Liberté» alors qu’une balance présentant d’un côté des liasses de billets et de l’autre des piécettes illustrait le déséquilibre des marges entre celles des géants de la distribution et celles des producteurs. «Le durable a un coût. Si un secteur baisse, cela tire tous les autres vers le bas. C'est préoccupant alors que nos coûts de production subissent aussi l'inflation», a ainsi indiqué un agriculteur de Corcelles-près-Payerne à «24 heures».