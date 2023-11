Fribourg: Les proprios d’un berger allemand incontrôlable punis

En début d’année, il ne faisait pas bon croiser un berger allemand et ses maîtres dans la vieille ville d’Estavayer-Le-Lac (FR). Incontrôlable, ce chien de garde avait, en l’espace de trois jours, attaqué deux autres toutous et leurs proprios. C’est tout d’abord sous la responsabilité d’un jeune homme de 22 ans que le canidé incontrôlable avait agressé un autre chien et sa maîtresse. Bousculée, la femme était tombée. Au lieu de s’excuser, le proprio de l’animal fougueux a insulté la femme.

Le surlendemain, alors que le berger allemand était sous la garde de la mère du malotru, le canidé avait également attaqué un border collie et mis au sol sa propriétaire, lui occasionnant des douleurs à la tête et à la hanche. Les gardiens du chien agressif ont été punis par la justice. La mère a écopé de 10 jours-amende avec sursis et d’une amende de 200 francs, pour lésions corporelles par négligence. Le fils a été condamné à 5 jours-amende ferme à 30 francs et à une amende de 250 francs pour injures et perte de contrôle de son chien, relate «La Liberté».