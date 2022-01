Estelle Denis et Raymond Domenech ont rompu depuis «plusieurs mois».

Une page se tourne dans la vie d’Estelle Denis et de Raymond Domenech. La journaliste et l’ancien entraîneur de l’équipe de France de football ne sont plus en couple. C’est «Le Parisien» qui l’affirme dans un portrait consacré à Estelle Denis ce jeudi: elle est «séparée depuis plusieurs mois de Raymond Domenech». Le quotidien précise qu’elle ne souhaite pas en parler davantage.