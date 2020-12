Disparition dans les Pyrénées : Esther a-t-elle fait une mauvaise rencontre?

Bredouilles depuis le 25 novembre, les autorités espagnoles et françaises pensent que la randonneuse britannique n’est pas dans les montagnes. Un individu qui lui aurait donné un coup de main avant sa disparition est recherché.

Les équipes de recherche et de secours continuent d’arpenter les Pyrénées dans l’espoir de retrouver la trace d’Esther Dingley, une Britannique qui n’a plus donné signe de vie depuis le 22 novembre. Si la thèse de l’accident était jusqu’ici privilégiée, les autorités françaises et espagnoles n’écartent pas la piste d’une mauvaise rencontre. Le compagnon de la randonneuse de 37 ans a signalé sa disparition le 25 novembre. Trois jours auparavant, Esther lui avait envoyé un selfie pris au sommet du Pic Sauvegarde, situé à 2738 mètres d’altitude.