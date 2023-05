Estimer le rendement des récoltes grâce aux données satellites

Il est possible d’estimer le rendement des récoltes à l’aide de données satellites (voir encadré) . Partant de ce constat, des chercheurs de l’EPFZ, de l’Université de Zurich et d’Agroscope ont voulu savoir si cette méthode pouvait s’appliquer dans des régions où l’agriculture est pratiquée sur des parcelles relativement petites comme en Suisse. Et la réponse est positive, révèle ce mardi l’Agroscope.