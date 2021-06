Tennis - Et à la fin, c’est toujours Rafael Nadal qui gagne

Il est sur le Central, un lieu qu’il aime qualifier d’unique, comme chez lui. En quête d’un 14e sacre à Roland-Garros, «Rafa», qui fêtera ses 35 ans demain, a repris ses us et coutumes hier après-midi sur le court Philippe-Chatrier.

On a vu une main se lever lorsqu’il est entré dans l’arène et entendu le fameux «Mesdames et Messieurs, Rafael Nadal» en le voyant s’engouffrer, victorieux, dans les entrailles du site de la Porte d’Auteuil. Entre ces deux moments, il a essuyé des lignes et frappé trois fois ses chaussures avant chaque point. Une routine et des tics devenus légendaires. Comme son lift.