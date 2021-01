Coronavirus en France : «Et après, il y a une course au sac?»

Alors que la lenteur de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France fait des remous, 35 citoyens seront tirés au sort pour se prononcer sur la stratégie vaccinale. L’opposition se dit consternée.

L’annonce a de quoi surprendre. Dans «Le Journal du Dimanche», le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a fait savoir qu’un «collectif de citoyens» allait être créé. Ce panel, composé de trente-cinq personnes tirées au sort, sera chargé de se prononcer sur la stratégie vaccinale française contre le coronavirus, rapporte Franceinfo . Ce collectif respectera des critères d’âge, de genre, de région, ou encore de niveau d’éducation, notamment.

Selon France Bleu , ce groupe de travail se mettra au travail le 16 janvier. Les membres du travail devront répondre à la question suivante: «Avez-vous l’intention de vous faire vacciner dans l’année 2021 contre le Covid-19?» Leur réponse devra être classée sur une échelle de 1 à 5. Ces trente-cinq citoyens «pourront poser toutes les questions, faire toutes les observations et interpeller Olivier Véran ou le professeur Alain Fisher», explique Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

Le Cese estime que «cette expression de leur position permettra de ­constituer a posteriori les équilibres au sein du collectif de citoyens, afin d’avoir des avis et des recommandations reflétant les positions en présence au sein de la société française.» Le bilan de ces travaux est attendu cet été. Alors que la campagne de vaccination tarde à démarrer en France, cette annonce a provoqué un torrent de réactions consternées et/ou sarcastiques des membres de l’opposition sur les réseaux sociaux.

Interrogé par «Le Parisien» sur la lenteur de la campagne de vaccination en France, Gabriel Attal défend le gouvernement: «On ne juge pas le succès d'une campagne vaccinale de six mois au bout de sept jours», a estimé le porte-parole. «On a le même nombre de doses que nos voisins, mais on a choisi un chemin différent», a-t-il ajouté, annonçant cependant une évolution de la situation: «L'accélération demandée par le président est déjà engagée : nous renforçons les moyens pour faire arriver les vaccins aux Ehpad. Dès ce week-end, nous commençons à vacciner des soignants de plus de 50 ans, ce qui était prévu initialement pour février.»