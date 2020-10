Belfaux (FR)«Et c’est là que j’ai aperçu exactement le profil de mon chat»

Âgé de 12 ans, le chat de Nadine était atteint d’un cancer et ne se nourrissait plus depuis un certain temps.

«C’était la fin pour lui…» raconte Nadine, encore émue par la perte de son fidèle compagnon. Mercredi matin, elle a emmené Zorro chez le vétérinaire pour abréger ses souffrances. «Sur la route, à la hauteur de Belfaux (FR), je l’ai câliné et lui ai demandé qu’il me fasse un signe à son arrivée au ciel pour me dire que tout allait bien», relate cette habitante de la région fribourgeoise. Âgé de 12 ans, le chat était atteint d’un cancer, souffrait d’une jaunisse et ne se nourrissait plus depuis un certain temps.